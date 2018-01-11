 ;
Yol Durumu
  1. FETÖ'cülerin yeni firar kapısı
  2. Uyanık vatandaş

Abileri Dumanlı çıktı

ABD’deki kumpas davasına bakan hâkim Berman’ın da katıldığı sempozyumuna sponsor olan avukatların eski ‘örgüt abisi’nin olduğu ortaya çıktı

Abileri Dumanlı çıktı
İstanbul'da 17-25 Aralık darbe girişiminden 5 ay sonra düzenlenen ve ABD'deki kumpas davasına bakan ABD New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman'ın katıldığı sempozyumu düzenleyen Yüksel- Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun bağlantısı deşifre olmaya devam ediyor. Eski Zaman gazetesi Yayın Yönetmeni firari 'nın, YKK avukatlık bürosunun ortaklarından Cüneyt Yüksel'e örgütte abilik yaptığı, Yüksel'in de Zaman gazetesinin ve FETÖ'nün diğer bazı davalarına baktığı ortaya çıktı.


ABD New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman, 17 Aralık kumpasından 5 ay önce İstanbul'da FETÖ'cülerin düzenlediği bir sempozyuma katılmıştı. Berman FETÖ'cü polislere sahip çıkmıştı.

15 YIL A KADAR HAPSİ İSTENDİ
Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hasan Günaydın, YKK avukatlık bürosu hakkında ilginç bilgiler verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre Hasan Günaydın, Ekrem Dumanlı'nın yöneticisi olduğu Zaman'ın bir kısım dosyalarını, kendilerinin dışında, örgütün aktif üyesi olduğunu düşündüğü avukatlar Ahmet Düzgün ve Yüksel Kargın Hukuk Bürosu'nun takip ettiğini söyledi. Günaydın, 'ün sahibi olduğu Caprice Gold'un, "Zaman Eriyor" içerikli ilanına karşı Zaman gazetesi adına Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki davayı söz konusu büroların takip ettiğini kaydetti. Günaydın, Zaman Genel Müdür Yardımcısı Avukat Mehmet Tahsin'in kendisine, Ekrem Dumanlı'nın dershanede çalıştığı dönemde YKK ortaklarından Cüneyt Yüksel'e abilik yaptığını söylediğini anlattı. 8-9 Mayıs 2014'te İstanbul Bosphorus Four Seasons Oteli'nde düzenlenen "Adalet ve Hukuk Devleti" konulu sempozyumun otel, konaklama ve uçak biletlerinin FETÖ'nün kozmik avukatlık bürosu YKK tarafından karşılandığını ortaya koymuştu.


SABAH
Etiketler: , ,
  • 11 Ocak 2018, Perşembe 02:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar