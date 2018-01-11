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Aile fotoğrafında sürprizi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan , Başkanı ve yargı başkanları, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Adalet Şûrası’na katıldı.

Aile fotoğrafında Alev Alatlı sürprizi

Konuşmalardan sonra toplu aile fotoğrafı için Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, bakanlar ve yargı başkanları sahneye davet edildi. Şuraya katılan yazar , protokolün yerini almasından sonra oturduğu yerden kalkarak sahneye çıktı ve aile fotoğrafına girdi.

ERDOĞAN'A BAKAN GÜL'DEN SULTAN SÜLEYMAN MİNYATÜRÜ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şura toplantısına katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Divan-ı Hümayun toplantısı sırasında elinde yay tutan Sultan Süleyman'ın adalet küresinden Kayseri kadısı hakkındaki şikâyeti dinlemesi konulu bir minyatür tabloyu hediye etti.

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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 09:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

alev alatlıyı yıllardan bu zamana kadar dinlerim mütiş bir entellektüel helal olsun olması gereken yerde atilla ilhanda yaşasaydı bence sol olsa bile nice solcular gibi erdoğanın yanında duracaktı.çünkü atatürkün dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır.

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cevapla 11.01.2018 09:31
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