Aile fotoğrafında Alev Alatlı sürprizi

Konuşmalardan sonra toplu aile fotoğrafı için TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, bakanlar ve yargı başkanları sahneye davet edildi. Şuraya katılan yazar Alev Alatlı, protokolün yerini almasından sonra oturduğu yerden kalkarak sahneye çıktı ve aile fotoğrafına girdi.
ERDOĞAN'A BAKAN GÜL'DEN SULTAN SÜLEYMAN MİNYATÜRÜ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şura toplantısına katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Divan-ı Hümayun toplantısı sırasında elinde yay tutan Sultan Süleyman'ın adalet küresinden Kayseri kadısı hakkındaki şikâyeti dinlemesi konulu bir minyatür tabloyu hediye etti.
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alev alatlıyı yıllardan bu zamana kadar dinlerim mütiş bir entellektüel helal olsun olması gereken yerde atilla ilhanda yaşasaydı bence sol olsa bile nice solcular gibi erdoğanın yanında duracaktı.çünkü atatürkün dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır.
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