ABD ve PYD’nin kirli devletleşme planı

1- PYD'nin siyasi, ekonomik, diplomatik askeri desteğin artırılması.

2- DSG'nin hakim olduğu bölgelerde düzenli bir ordu kurulması (ABD'nin eğittiği 400 asker Türkiye sınırlarındaki kantonlara yerleştirildi.)

3- Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi

4- Rakka'nın yeniden inşası için koalisyon güçlerin teşvik edilmesi.

5- İşgal altındaki bölgelerde petrol, doğal gaz, su ve diğer kaynaklardan yararlanılması.

6- Hükümet kurum ve kuruluşları, yargı sisteminin kurulması.

7- Bölgede hava savunması sisteminin kurulmasının ardından ABD askeri üslerinin 5 alanda konumlandırılması ve

bu üslerde 1000 civarında askeri uzmanın her an hazır bulundurulması.

8- Diplomatik bürolarının kurulması, ABD diplomatlarının bölgeye gelmesi, Cenevre'ye PYD'nin de dahil edilmesi

9- Bölgede seçim sürecine destek verilmesi.

10- Şam ile PYD arasında yapılacak müzakerelere yardımcı olunması.

Kuzey Suriye Federasyonu'nda en az 12 askeri üs açan ve 5 bin askeri bulunan ABD, askeri ve siyasi varlığını daha da artırıyor.

ESAD GEZMİŞTİ





İdlib'i abluka altında tutan ve hava saldırılarında 2 haftada 120 sivili öldüren rejim lideri Esad, Rusların Hmeymim üssünü ziyaret etmişti.

RUSYA'DAN İDLİB MEKTUBU

Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesine Şam rejiminin hava saldırıları düzenleyerek çatışmasızlık anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle Moskova ve Tahran'a verdiği notanın ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Genelkurmay ve MİT'e bir uyarı mektubu gönderildiği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Krasnaya Zvezdagazetesindeki makalede bahsedilen mektupta 6 Ocak'ta Rusya'nın Hmeymim üssüne düzenlenen hava saldırılarının İdlib'de muhaliflerin egemenliğindeki bölgelerden kalkan İHA'larla yapıldığı ve adı geçen yerin emniyetinin, anlaşma uyarınca Türk güçleri tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı.





Üsteki saldırıda zarar gören uçakların fotoğrafları yayımlanmıştı.

2 MİLYON DAHA YERİNDEN OLACAK

Hama ve İdlib'e yönelik yoğun bombardıman yüz binlerce Suriyeliyi yollara düşürdü. Hama kırsalında hava saldırılarını sürdüren Suriye rejimi, 10 gün içinde 100'den fazla yerleşim birimini ele geçirdi. Bir yandan hava saldırılarından kurtulmak diğer yandan ise rejimin ele geçirdiği köylerden kaçan 300 bin Suriyeli, muhaliflerin kontrol ettiği İdlib bölgesine yöneldi. İdlib Yerel Meclisi, mevcut durumun devam etmesi halinde 2 milyondan fazla sivilin Türkiye sınırına sığınmaktan başka çaresinin kalmayacağı uyarısı yaptı.





ABD MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

PYD/YPG tarafından tek taraflı ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu'nu ABD'nin siyasi olarak tanıyacağı ve yeni bir ordu için PKK'lıların eğitildiği iddialarının ardından Ankara'dan diplomatik bir adım geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçilik Maslahatguzarı Philip Kosnett, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Reuters haber ajansı, maslahatgüzarın Suriye'deki gelişmeler üzerine çağırıldığını duyurdu. Öte yandan PYD'nin işgali altındaki bölgelerden sözde Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ebdulkerim Omer, ''ABD uzun yıllar kalacak, bunu biz de istiyoruz" dedi. (Akşam)