 ;
Yol Durumu
  1. Başsavcılık o iddialarla ilgili harekete geçti!
  2. Ne zamandır yokTUNUS!

Dışişleri'nden ’ye PYD uyarısı

na çağrılan ’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e ABD’nin PYD terör örgütüne silahlı eğitim vermesinden dolayı duyulan rahatsızlık iletildi.

Dışişlerinden ABD’ye PYD uyarısı

'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, meselesiyle ilgili na çağrılarak PYD/PKK'ya verilen destek konusundaki rahatsızlık iletildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmenin, ABD'nin PYD/PKK terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesi konusunda olduğu belirtildi.

ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye'de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı.
Etiketler: , , ,
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 18:24
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
ihpus ihpus

İncirlik üssünün kullanımı kısıtlanmalıdır ! teröristlere lojistik sağlıyorlar Abd'den dolu gelen uçaklar sonra boş olarak incirlik üssüne geliyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.01.2018 20:55
Mehdi Mehdi

esed kafirini,zalimini,bozguncusunu şiddetli vurun.ACIMAYIN.BEKLEMEYİN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 19:49
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar