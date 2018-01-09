Habertürk gazetesi köşe yazarı Fatih Altaylı'nın önceki gün gündeme getirdiği "Nadir Nadi'nin evi kaça satıldı?" iddiasından skandal bir satış hikayesi çıktı. Altaylı'nın yazısına göre Cumhuriyet gazetesi içine düştüğü borç krizi sebebiyle gazetenin eski sahibi Nadir Nadi'nin, İstanbul'un en lüks bölgelerinden biri olan Harbiye'de, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki içi antika dolu evini yok paraya 'önemli biri'ne sattı. Altaylı satıştaki bazı garipliklere dikkat çekti.

Altaylı'nın köşesindeki iddiaları şöyle:

"Cumhuriyet'e yönelik dava açılmadan ve Can Dündar yurtdışına kaçmadan bir süre önce, maddi sıkıntıda olan Cumhuriyet Gazetesi, gazeteyi döndürebilmek, borçlarını ödeyebilmek için vakfın elinde bulunan bazı menkul ve gayrimenkulleri satmak zorunda kalmış. Bunda bir sıkıntı yok. Zora düşen her şirketin yapacağı bir şey. Satılan gayrimenkuller arasında, Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi rahmetli Nadir Nadi'nin, İstanbul Harbiye'de, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki evi de var. Bilenler bilir, İstanbul'un en şık, en pahalı yerlerinden biri. Önü İstanbul'un en geniş caddesine, arka tarafı ise Boğaz'a bakan, birkaç yüz metrekarelik bir daire. İçinde ise çok değerli mobilyalar, antikalar, sanat eserleri. Nadi Ailesi'nin en değerli varlığını yaşatmak için evinin satılması çok garip değil, ama bu satışta garip olan bir şeyler var. Bir süre önce bana gelen bilgilere göre, bu ev değerinin çok çok altında bir fiyata satılmış. Ne bir değer tespiti yaptırılmış, ne bir rayiç araştırması. Koca ev, içindeki tek bir mobilya parçasının edebileceği bir değere, oldubittiye getirilerek "önemli" bir isme üç otuz denebilecek, Halkalı'da bir daire parasına verilmiş."



CUMHURİYET'TEN İTİRAF: AYDIN DOĞAN ALDI

Altaylı'nın köşesinde satış için "hırsızlık" diyerek gündeme getirdiği iddialar üzerine Cumhuriyet gazetesi bugün bir açıklama yayınladı. İşte skandal da Altaylı'ya cevap niteliğindeki açıklamadan çıktı. FETÖ ayarlı operasyon merkezi gibi çalışan Cumhuriyet gazetesi, kağıt, dağıtım ve pazarlama desteğini Aydın Doğan'dan aldığını, bunun için de borçlandığını açıklarken, Nadir Nadi'nin paha biçilmez evini üç kuruşa da Doğan'a peşkeş çektiğini itiraf etti. Cumhuriyet, İstanbul'un en lüks bölgelerinden birinde olup içinde antika eşyalar bulunan evin 17 Aralık 2015'te 2 milyon 400 bin TL gibi küçük bir rakama satıldığını itiraf etti. Gazete, Altaylı'nın "önemli bir isim" dediği kişiyi de itiraf etti, evin devredildiği kişi Aydın Doğan'dan başkası değildi. Aydın Doğan, sahibi olduğu Doğan Dağıtım Satış Pazarlama AŞ'ye olan borçları sebebiyle Nadir Nadi'nin Harbiye'deki evi ve Ankara'daki bir taşınmazı devraldı. Cumhuriyet'in bağlı olduğu vakıf, Aydın Doğan'ın sahibi olduğu şirketlere borçları sebebiyle zor günler geçiriyor. Nadir Nadi'nin evinin satış skandalı da FETÖ ayarlı Cumhuriyet gazetesi ile Aydın Doğan arasındaki "derin" ilişkiyi tartışma konusu haline getirdi.

EŞİ TARAFINDAN VAKFA BAĞIŞLANDI

Gazete'nin kurucusu Yunus Nadi'nin oğlu Nadir Nadi'nin eşi Berrin Nadi tarafından vakfa bağışlanan Harbiye Cumhuriyet Caddesi Dörtler Apartmanı'nda 3'üncü katta bulunan dairede Nadir Nadi ve eşi Berrin Nadi uzun yıllar yaşamıştı.

AYDIN DOĞAN'A MİLYONLARCA LİRA BORÇ

Cumhuriyet gazetesini yayınlayan şirketin kağıt, baskı ve dağıtım masrafları nedeniyle, o dönemde Aydın Doğan'ın sahibi olduğu şirketlere milyonlarca lira borcu birikmişti.. Gazetenin imtiyaz sahibi ve yayıncı şirketin de ayrıcalıklı ortağı olan Cumhuriyet Vakfı, borcun kapatılması için vakfa ve yayıncı şirkete ait taşınmazların satışına karar vermiş, bu kapsamda da vakıf amacı için bağışlanan ve satılmaması gereken mallar satışa çıkartılmıştı. Ancak satışların borcu kapatmaya yeterli olmadığı öğrenildi.

ANKARA'DAKİ BİNA DA SATILMIŞTI

Borçların kapatılması gerekçesiyle, Ankara Çankaya'da eski Anayasa Mahkemesi'nin karşısındaki sokakta merkezi bir konumda bulunan beş katlı bina da satılan gayrimenkuller arasındaydı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu da bu binada bulunuyordu.