Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S-400'lerle ilgili imzalanan kredi anlaşmasına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. S-400'lerin alımında gayet makul bir fiyatla finansman kullanıldığını vurgulayan Canikli, faiz oranının uluslararası piyasalarda kullanılan benzer kredi faiz oranlarının bir hayli altında olduğunu bildirdi.
S-400'lerle ilgili önemli açıklama
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