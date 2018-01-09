S-400'lerle ilgili önemli açıklama





Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S-400'lerle ilgili imzalanan kredi anlaşmasına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. S-400'lerin alımında gayet makul bir fiyatla finansman kullanıldığını vurgulayan Canikli, faiz oranının uluslararası piyasalarda kullanılan benzer kredi faiz oranlarının bir hayli altında olduğunu bildirdi.