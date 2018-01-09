Kastamonu'nun Bürme köyünde kaybolan 5 kişilik ailenin, hayvan hırsızları tarafından vahşice öldürüldükleri ortaya çıktı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, cesetlerin yakıldığını açıklarken, olay yerinde ölenlerin diş parçalarına rastlandığını ifade etti.



Kastamonu'nun Bürme köyünde 29 Kasım tarihinde çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, aileden 5 kişinin kayıp olduğu anlaşıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Fazıl Çataloğlu, Sebahat Çataloğlu, Şengül Çataloğlu, Emin Çataloğlu ve Serdar Çataloğlu bulunamadı. Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturma derinleştirilirken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kayıp ailenin izini sürmeye başladı. Olayın hayvan hırsızlığı olabileceği ihtimali üzerine ekipleri çalışmalarını bu yönde sürdürdü.







DİŞ PARÇALARI VAHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Ekipler olayla ilgili olarak Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve Erkan K.'nin kayınpederi Ali Ş'yi gözaltına aldı. İlk etapta zanlılar suçlamaları kabul etmezken, 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bir süre sonra zanlılardan Ali Ş. kayıp kişileri öldürerek cesetlerini ormanlık alana attıklarını anlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları tüm aramalara rağmen ormanlık alanda cesetlerin izine ulaşamadı. Olay yerinde yapılan detaylı aramalarda ise diş protezi olan Sebahat Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen implant diş parçaları bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ilk belirlemelere göre 3 zanlının, 5 kişiyi öldürdükten sonra yaktıklarını belirledi.

Konuyla ilgili olarak ise Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, basın mensupları ile bilgi paylaşımında bulundu. Dosyadaki kısıtlılık kararının, ele geçirilen delillerin ardından itibariyle kaldırıldığını ifade eden Kantarcı, "Soruşturma sırasında tutuklanan şüphelilerin alınan ikrar yollu soruşturmaları ve yer göstermeli ışığında olayın hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin gece vakti uyanarak direnmeye kalkan ev ahalisine tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdükleri daha sonrada evin içerisinde Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin, Serdar Çataloğlu'nu yakarak cesetleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları olay sırasında bir kısım hayvanların telef olduğu bir kısmınında olay yerinden kaçırırken fiziki imkansızlıklar nedeniyle olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra terk etmek zorunda kaldıkları soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan bir kısım eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildi. En son aramalarda diş protezi olan Sebahat'e ait odluğu değerlendirilen protez kalıntıları ve implant dişi olduğu tespit edilen Fazıl'la ait olduğu değerlendirilen implant diş parçalarının da olay yerinde ele geçirilmesiyle Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve serdar Çataloğlu'nun cesetlerinin olay yerinde yakılarak yok edildiği anlaşıldı" dedi.







ARAMA FAALİYETLERİ SONA ERDİ

Bugün itibariyle arama faaliyetlerine son verildiğini belirten Kantarcı, "Tutuklu olan üç şüpheli şahıs dışında olaya dahili bulunan şüpheli şahıslar bulunmadığı gibi gözaltında veya tutuklu başka kimse bulunmadığı, olayla ilgili namus, define, husumet gibi başka amaçlarla suçun işlendiğine dair birçok başka iddia ortaya atılmış ise de bunların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin karıştıkları 4 farklı hırsızlık olayı aydınlatılmış olup haklarında ayrıca soruşturma yürütülmektedir. Silahlarla ilgili kıriminal raporlarla birlikte ceset kalıntıları üzerindeki ayrıntılı adli tıp tarafından düzenlenecek raporların ikmali beklenmekte olup ceset kalıntıları işlemler bittikten sonra yakınlarına teslim edilecek. En kısa sürede kamu davası açılarak şüpheliler yargı önüne çıkarılacaktır" diye konuştu.