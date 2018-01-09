ABD ile PYD/PKK'dan sözde ordu hazırlığı

Suriye'nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle sözde ordukurmaya hazırlanıyor. ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen, PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye'de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.
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