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ABD ile PYD/PKK'dan sözde ordu hazırlığı

Pentagon ve CIA, Suriye’de PYD/PKK’lıları düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı attı. "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim verilen 400 terörist, örgütün özel güçlerine katıldı. Terör örgütü yeni silahlı güce "Kuzey Ordusu" adını verdi.



Suriye'nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle sözde ordukurmaya hazırlanıyor. ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen, PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye'de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.
  • 09 Ocak 2018, Salı 13:38
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leş&#231;il leşçil

leş adayları

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evet1
hayır0
cevapla 09.01.2018 15:13
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