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Ve alarm verildi! Kar 'a geliyor

Batı Anadolu'da adeta bahar havası yaşanınca vatandaşlar hafta sonunu park ve bahçelerde geçirdi. Hava sıcaklığı 'da 16, İzmir'de 17, Adana'da 17, Antalya'da 21, Bursa'da 18, Yalova'da 16 dereceyi buldu.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 08:23
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