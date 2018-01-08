Batı Anadolu'da adeta bahar havası yaşanınca vatandaşlar hafta sonunu park ve bahçelerde geçirdi. Hava sıcaklığı İstanbul'da 16, İzmir'de 17, Adana'da 17, Antalya'da 21, Bursa'da 18, Yalova'da 16 dereceyi buldu.
Batı Anadolu'da adeta bahar havası yaşanınca vatandaşlar hafta sonunu park ve bahçelerde geçirdi. Hava sıcaklığı İstanbul'da 16, İzmir'de 17, Adana'da 17, Antalya'da 21, Bursa'da 18, Yalova'da 16 dereceyi buldu.
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