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'den tehlikeli adım! ile...

Terör örgütü 'ya 4 bin TIR'dan fazla silah gönderen , şimdi de terör örgütünün işgali altındaki bölgeyi resmen tanımak için bölgeye diplomatik bir ekip gönderdi.Bu ekip PKK elebaşlarıyla görüşerek yol haritasını oluşturdu.

ABDden tehlikeli adım! PKK ile...

, Suriye kuzeyinde 4 bini aşkın TIR dolusu silah ve mühimmatla teçhiz ettiği teröristlere ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. DEAŞ bahanesiyle Türkiye sınırında terör hattı inşa etmeye çalışan Washington, /PYD işgali altındaki 28 bin kilometrekarelik alanı diplomatik olarak tanıma girişimi başlattı.

Suudi Arabistan'ın fonladığı Londra merkezli yayın yapan Şark el-Avsad haber portalına konuşan bir ABD'li diplomat, 'ın Suriye politikasında yeni bir safhaya geçtiğini belirtti. Sözkonusu kaynağın verdiği bilgiye göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için Suriye kuzeyine 'diplomat' ekibi gönderdi.

Kandil'in atadığı PKK elebaşılarıyla görüşen diplomatlar, burada bombalarla enkaza dönüştürülen bölgenin yeniden yapılandırması, altyapının güçlendirilmesi, 'güvenlik güçlerinin' eğitimi ve ABD üslerinin bakımı/modernizasyonu konularında çalışma başlattı. Bu sürecin ardından atılacak adım ise Suriye'yi parçalayacak korsan PKK devletinin Washington tarafından tanınması olacak.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 07:31
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