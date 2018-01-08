Uludağ'da kabus dolu gece...

Dün öğleden sonra Oteller Bölgesi'nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi'nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için dün gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri seferber oldu.
kalan karakter 1000
ZEVKLERİ İÇİN BULUNDUKLARI O YERLERDE HATTA AKILDAN YOKSUN DÜŞÜNCESİZCE DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI KENDİLERİ SIKINTI İÇERİSİNDE OLDUKLARI GİBİ KURUMLARI DİĞER İNSANLARI SIKINTIYA MASRAFA SOKTUKLARINDAN O YAPILAN GAYRETLERİN VE MASRAFLAR O DÜŞÜNCESİZ VE İNSANLARDAN TAHSİL EDİLMELİ ALINMALI İSTEMEDEN O DURUMA DÜŞMEMİŞLERDİR AKIL YOKSUNLARI NEDİR BU ARKADAŞ KADERLERİNE TERKEDİLMELİLER ALIŞKANLIK HALİNE GETİRENLER VAR YADA CANLI TADBİKATMI YAPILIYOR NEDİR BU
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.