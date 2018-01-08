Uludağ'da kabus dolu gece...



Dün öğleden sonra Oteller Bölgesi'nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi'nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için dün gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri seferber oldu.