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Bahçeli’den Gül'e uyarı

Genel Başkanı , medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi.

Bahçeli’den Güle uyarı

Medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Genel Başkanı , eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili gelen soruya "Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım. " şeklinde cevap verdi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması şöyle:
Sayın Abdullah Gül Bey, içinde özel ve önemli yeri olan bir şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan ve parti kurucuları ile önemli çalışmaları olmuştur. Cumhurbaşkanı olmuştur. Bugünkü konjonktürde herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında fayda var. Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 11:48
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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darı ambarı darı ambarı

devlet baba, babasın baba

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.01.2018 15:15
fiko fiko

Helal sana devlet bey

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır2
cevapla 08.01.2018 14:05
ado ado

ben sayın abdullah gülün böyle bir hataya düşmeyeceyine inanıyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır4
cevapla 08.01.2018 13:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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