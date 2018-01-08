Bahçeli’den Gül'e uyarı

Medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili gelen soruya "Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım. " şeklinde cevap verdi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Sayın Abdullah Gül Bey, AK Parti içinde özel ve önemli yeri olan bir şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan ve parti kurucuları ile önemli çalışmaları olmuştur. Cumhurbaşkanı olmuştur. Bugünkü konjonktürde herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında fayda var. Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım.