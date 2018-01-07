Sümela'nın her noktası gezilebilecek

İnanç turizmi açısından dünyanın sayılı mekanları arasında gösterilen Sümela Manastırı'nın yer aldığıKaradağ'ın eteklerinde kaya kütlelerinin olumsuzluğa yol açmaması için yürütülen çalışmaların birinci etabı tamamlandı.

Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan kaya ıslahı ve restorasyon çalışması kapsamında ziyarete kapalı bulunuyor. Karadağ'ın eteklerinde düşme riske taşıyan kaya parçaları, çalışmalar kapsamında çeşitli yöntemler kullanarak tehlikeli olmaktan çıkartıldı.

Birinci etabı tamamlanan ve kısa süre sonra ikinci etabına geçilecek çalışmalar kapsamında, son olarak bin 600 tonluk kayanın kırılması kaldı. Söz konusu kayanın da çeşitli yöntemlerle parçalanarak bulunduğu yerden alınmasıyla manastırın bir bölümünün ziyarete açılması planlanıyor.

Manastırın bir taraftan dışındaki kaya ıslahı çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da içerisindeki restorasyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının ardından manastırın daha önce bilinmeyen şapelleri başta olmak üzere her noktasının gezilebilmesi hedefleniyor.

"KISA SÜREDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARA GEÇİLECEK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yaklaşık 1,5 yıldır aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Kaya ıslahı ve restorasyon çalışmalarının birinci etabının tamamlandığını dile getiren Ayvazoğlu, kısa sürede ikinci etap çalışmalarına geçileceğini ifade etti.

Ayvazoğlu, manastırın içerisindeki çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini anlatarak, "Sümela Manastırı'nda sadece ana kaya kilisesi veya avlunun bulunmuş olduğu kısmın dışında bir başka yere girilemiyordu. Manastırın restorasyon çalışmaları çerçevesinde içerisinde var olan küçük şapeller, öğrencilerin kalmış olduğu bölümler, kütüphanesi, mutfağı dahil olmak üzere bütün bölümleri gezilebilecek. " diye konuştu.

"DAHA ÖNCE GİRİLMEMİŞ ŞAPELLERE DE GİDİLME FIRSATI OLACAK"

Manastırın çevresindeki şapeller hakkında da bilgilendirmede bulunan Ayvazoğlu, "Daha önce var olan ve bizim tarafımızdan bilinen fakat insanlar tarafından girilmemiş, gezilmemiş olan ve resimleri daha canlı şekilde duran şapellere de gidilme fırsatı bulunmuş olacak. Gelen ziyaretçilerimize manastırın dışındaki kayanın ucunda kalan ve gidilmesi zor olan o şapeli de inşallah yapacağımız yeni bir uygulamayla gösterme fırsatı bulmuş olacağız." dedi.