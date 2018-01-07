KKTC sandık başında

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde halk, 1976'dan beri ara seçimler dahil 14'üncü kez milletvekillerini belirlemek için tercihini yapacak.

Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. KKTC'de vatandaşlar saat 18.00'e kadar oy kullanabilecek.

Milletvekilliği erken genel seçiminde, toplam 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde, 8 partiden 379 ile 9 bağımsız aday Cumhuriyet Meclisi'nde yer almak için yarışacak.

Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den de 5 milletvekilliği için mücadele edecek. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

Sonuçların açıklanmasının daha uzun sürmesi bekleniyor

Oy verme işleminin 18.00'de tamamlanmasıyla hemen oy sayımına geçilecek.

Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.

Yeni seçim sistemi nedeniyle oy verme işlemleri ve sonuçların açıklanmasının geçmişe göre biraz daha uzun sürmesi öngörülüyor.

Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme ve sayım süresini de uzatacak.

Seçmenler, bu seçime kadar 5 seçim bölgesinde oy kullanıyordu. Buna göre, Lefkoşa'da kayıtlı seçmenler, sadece Lefkoşa bölgesinden seçilecek milletvekilleri arasında tercih yapıyor ve oy pusulası da küçük oluyordu. Şu anki değiştirilen sistemde bölge ayrımı kaldırıldı. Çarşaf liste adı verilen sistemle, ülke tek seçim bölgesi oldu ve oy pusulası büyüdü.

AKINCI İLE DENKTAŞ OYUNU KULLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş başkent Lefkoşa'da oylarını kullandı.

Oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 219 nolu sandıkta Eşi Meral Akıncı ile kullanan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçimlerin ülkeye ve topluma hayırlı olması dileğinde bulunan Akıncı, bu seçimlerde farklı bir düzenlemeye gidildiğini ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) oyların nasıl kullanılacağına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Akıncı, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının daha iyiye ulaşmasında kilometre taşı oluşturması temennisinde bulunarak, "Bu sonuçların gereği ne ise yeni hükümetin oluşması açısından cumhurbaşkanı olarak bunu yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

DENKTAŞ'TAN VATANDAŞLARA SANDIĞA GİTME ÇAĞRISI

DP Genel Başkanı Denktaş da Gönyeli Belediyesinde 68 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eşi Müge Denktaş ile oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denktaş, alelacele bir seçimin propaganda döneminin bittiğini belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlara oy verme çağrısı yapan Denktaş, oy vermenin vatandaşlığın en önemli haklarından birisi olduğuna ve vatandaşların iradelerini ortaya koymaları gerektiğine dikkati çekti.