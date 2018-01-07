Sınırda UFO operasyonu! 19 yıl sonra ortaya çıktı!

Diyarbakır'da 1999'da 7'nci Kolordu Komutanlığı yapan ve daha sonra Balyoz davasından da uzun süre tutuklu kalan emekli Korgeneral Doğan Temel'in anılarını anlattığı kitapta, 19 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonun detayları anlatıldı.

Temel kitabında, sınır hattı bölgesine gönderilen F-16'ların yabancı cismi yakalaması ile elektronik sistemlerinin kilitlenmesi sonucu döndüğünü, ardından özel kuvvetlerden bir timin helikopter ile bölgeye gönderildiğini ancak, UFO olduğu tahmin edilen cisimlerin daha sonra kayıplara karıştığını yazdı.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Doğan, kitabında UFO olduğu değerlendirilen ve sınır hattındaki askerlerin termal kamera ile çektiği fotoğrafları da kitabında paylaştı.





Diyarbakır'da, 1999-2001 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanı olmarak görev yapan ve 2003'te Harp Akmedemileri Komutan Yardımcısı iken emekliye sevk edilen Korgeneral Doğan Temel'in anılarını 'Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam' adlı kitapta yazdı.

Kitapta, Güneydoğu- Terör, Kıbrıs ve İrtica konularında değerlendirmelerini yazan emekli Korgeneral Temel, 1999 yılında Türkiye-Suriye sınırında yaşanan ve bugüne kadar hiç bilinmeyen bir operasyon ve detaylarınıda yazdı. Kitapta, 'UFO'lar' başlığı altında detayları verilen kitapta şöyle denildi:





"TERMAL KAMERALAR KAYDETTİ"

"Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududundan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. Kolordu Harekât Merkezinden durumu takip ediyordum.

Değerlendirmelerimiz biri önde, diğeri arkada onu takip eder görüntüsü veren bu iki ışıklı cismin, Suriye helikopterleri olduğu şeklindeydi.

Suriye hududunda, biribirinden tamemen uzak ve farklı iki hudut karakolunda, gece görüşlü termal kameraların, yine biribirinden habersiz olarak kaydettikleri görüntüler son derece ilginçti.

"ANİ HAREKETLER, RENKLİ IŞIKLAR"

İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman biri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak, veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, bazen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çakararak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu.

"ELEKTRONİK SİSTEMLER KİLİTLENDİ"

Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetlerinden, hazır bekleyen iki F-16'nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol etmek için havalanmalarını istedik. F-16'ların bölgeye yaklaşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiğini ve geri döndükleri bildirildi.

Gece yarısı olmuş, hepimiz merak ve biraz da heyecanla olayı takip ediyoruz. Helikopter olsalar, havada bu kadar saat kalmaları veya bu kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değildi."

UFO'LAR İÇİN ÖZEL KUVVET KOMUTANLIĞI TİMİ GÖNDERİLDİ, UFOLAR KAÇTI

Emekli Korgeneral Temel kitabın devamında, operasyonu anlatırken, durumu yerinde incelemesi için Özel Kuvvetler Alay Komutanı Kurmay Albay H.K. ve bir özel timin Black Hawk helikopteri ile Nusaybin ilçesine gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu arada meçhul cisimlerden birinin Nusaybin kuzeyinde bir köyün yakınlarına indiği köye yakın jandarma karakolu kule gözetleme nöbetçisi tarafından bildirildi. Özel Kuvvetleri bildirilen köye yönelttim. Özel tim, zorunlu olarak helikopterden inip yaya olarak köye ulaştığında, indiği söylenen cisim koybolmuş fakat köylülerce de görülmüştü. Kovalamaca sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sonunda iki cisim Diyarbakır istikametinde gözden kayboldular.

"İKİ YANI ISIRILMIŞ ELMA KOÇANI ŞEKLİNDE"

Sabah ilk işim, olayı görüntüleyen termal kamera uzmanlarını ve ilgili Birlik Komutanlarını yanıma çağırarak bizzat dinlemek oldu. Termal kamera operatörü uzman erbaş gördüğü cismi; 'iki yanı ısırılmış elma koçanı şeklinde, altından turuncu, yeşil, mavi ışıklar çıkarıyordu' diyerek tanımladı.

"GÖRGÜ TANIKLARI ÇOKTU"

Diğer operatör astsubay ve görgü tanıkları da benzer şeyler söyledi. Görgü tanıkları çoktu; hudut karakolları, Özel Kuvvetler Alay Komutanı ve timi, jandarma karakolu görevlileri ve köylüler.

Elimde 1 yıl önce Diyarbakır güneydoğusu semalarında görülen 4 meçhul cismin çok net çekilmiş bir fotoğrafı vardı. İfadelerle, bu fotoğrafta görülen meçhul cisimler aynen örtüşüyordu; 'İki yanı ısırılmış elma koçanı' gibi, renkli ışıklar saçıyorlardı."

"TEDBİR ALIN DEDİK"

Emekli Korgeneral Temel kitabında UFO olduğu değerlendirilen sicimler ile ilgili başından beri üst komutanlıklarına bilgi verdiğini kitabında anlatırken, "Çekilen görüntüler, video kasetler ve görgü tanıklarından bazılarını gönderdik. Bu arada, hudut birlik komutanlarına, uygun fotoğraf makineleriyle ertesi günün akşamı için tedbir almalarını ve tekrar görülmeleri durumunda meçhul cisimleri görüntülemelerini istedim.

"ŞIRNAK'TA DA GÖRÜLDÜLER"

Şırnak'a yakın bir hudut karakolumuz, bu kez kendilerinin oldukça yükseğinde, çok az hareket eden benzer bir cismi tespit ettiler. Ancak, gece çektikleri resim arzu edilen şekilde ve netlikte olmadı." dedi.

Emekli Korgeneral Doğan Temel, söz konusu F-16'lar ve Özel kuvvetler'inde katıldığı UFO operasyonu ile ilgili o zaman çekilen fotografları da paylaştı.