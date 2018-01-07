İstanbul'da Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinden birinde sürücünün yaklaşık 100 metre geride gaz dolumu yaptığı araçtan bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı.

KISA SÜREDE TÜM OTOMOBİLİ SARDI

İHA'nın haberine göre, aniden çıkan yangın kısa sürede bütün otomobili sardı. Araçtan inen sürücü yaşadığı kısa süreli şoku çevrede bulunanların yardımıyla atlattı. Vatandaşların ilk müdahalesinden hemen sonra olay yerine itfaiye ve polis ekibi çağrıldı.

Cadde trafiğe kapanırken, itfaiye tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN LPG TANKINA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan, aracın gaz yüklü olması ve yangının itfaiye ekipleri tarafından LPG tankına ulaşmadan söndürülmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.