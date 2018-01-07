 ;
Yol Durumu
  1. Sınırda UFO operasyonu! 19 yıl sonra ortaya çıktı!
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı

'da facianın eşiğinden dönüldü

'nde facianın eşinden dönüldü. ile çalışan araç gaz dolumu yaptıktan kısa süre sonra alev alev yanarken, kısa süre sonra söndürüldü.

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü

'da 'nün en işlek caddelerinden birinde sürücünün yaklaşık 100 metre geride gaz dolumu yaptığı araçtan bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı.

KISA SÜREDE TÜM OTOMOBİLİ SARDI
İHA'nın haberine göre, aniden çıkan yangın kısa sürede bütün otomobili sardı. Araçtan inen sürücü yaşadığı kısa süreli şoku çevrede bulunanların yardımıyla atlattı. Vatandaşların ilk müdahalesinden hemen sonra olay yerine itfaiye ve polis ekibi çağrıldı.

Cadde trafiğe kapanırken, itfaiye tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN LPG TANKINA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Öte yandan, aracın gaz yüklü olması ve yangının itfaiye ekipleri tarafından tankına ulaşmadan söndürülmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.
Etiketler: , ,
  • 07 Ocak 2018, Pazar 11:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar