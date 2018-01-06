 ;
Yol Durumu
  1. Firari yeğen yakalandı
  2. Nikki yine yalnız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'un ailesini arayarak taziye mesajlarını iletti. Erdoğan aynı zamanda İngiliz ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu 'u da aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan telefon trafiği

Cumhurbaşkanı , 93 yaşında hayatını kaybeden 'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü.

Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da gönderen Erdoğan'ın, merhum sanatçıya Allah'tan rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

CENK TOSUN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan futbolcu 'u telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
haberin devamı

Etiketler: , ,
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 23:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar