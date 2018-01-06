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Sebastian ırkçılığı

Irkçı Başbakan mutlu musun! ’da 2018 yılında doğan ilk bebek olarak tarihe geçen Asel adlı bebek, ülkede artış gösteren ırkçılığın kurbanı oldu...

Sebastian ırkçılığı
Avusturya'da ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz Başbakan olurken FPÖ lideri Heinz-Christian Strache Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı oldu. Irkçı koalisyon da ülkede hemen etkisini gösterdi. Yeni yılın 47'inci dakikasında dünyaya gelen ve Avusturya medyasında ismi Asel olarak belirtilen bebeğin ailesiyle çekilen fotoğrafı yılın ilk gününde gazete sayfalarında ve haber sitelerinin sosyal medya hesaplarında yer buldu. Ancak sosyal medyada yapılan yorumların çoğunun ırkçı ve hakaret içerikli olması ülkedeki insani yardım kuruluşlarının tepkisine neden oldu. gazetesi Heute, Asel'in annesine "pislik" denildiğini ve "Hemen ülkeden sınırdışı edin" yorumları yapıldığını belirtirken, gazete yetkilileri yorumlar arasında ırkçılık ve nefret suçu işleyenler hakkında soruşturma başlatılabileceğini bildirdi. Yaşanan skandalın ardından sosyal medyada ırkçılık karşıtları kampanya başlattı. Perşembe günü itibariyle, Asel'in annesi Naime ve babası Alper Tamga ile çekilen fotoğrafı destek amaçlı en az 10 bin kez paylaşıldı. Asel'in hikayesine yer veren New York Times gazetesi de, hükümetteki muhafazakar Halk Partisi ve koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ülkede ırkçılık ve yabancı düşmanlığını artırdığı yorumunu yaptı. Sosyal medyadaki bazı Avusturyalılar ise, ırkçı yorumlara tepki gösterdi. Tabii bunların sayısı, nefret suçu işleyenlere göre çok düşük kaldı. Baba Alper Tamga, "ırkçılık Avusturya'da her gün daha da artıyor" dedi
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ragnar ragnar

kahrolsun nazi artıkları

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cevapla 06.01.2018 11:04
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