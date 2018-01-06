Sebastian ırkçılığı

Avusturya'da ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz Başbakan olurken FPÖ lideri Heinz-Christian Strache Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı oldu. Irkçı koalisyon da ülkede hemen etkisini gösterdi. Yeni yılın 47'incidakikasında dünyaya gelen veAvusturya medyasında ismi Aselolarak belirtilen bebeğin ailesiyleçekilen fotoğrafı yılın ilk günündegazete sayfalarında ve habersitelerinin sosyal medya hesaplarındayer buldu. Ancak sosyal medyada yapılan yorumların çoğunun ırkçı ve hakaret içerikli olması ülkedeki insani yardım kuruluşlarının tepkisine neden oldu. Avusturya gazetesi Heute, Asel'in annesine "pislik" denildiğini ve "Hemenülkeden sınırdışı edin" yorumları yapıldığını belirtirken, gazete yetkilileri yorumlar arasında ırkçılık ve nefret suçu işleyenler hakkında soruşturma başlatılabileceğini bildirdi. Yaşananskandalın ardından sosyal medyadaırkçılık karşıtları kampanya başlattı. Perşembe günü itibariyle, Asel'in annesi Naime ve babası Alper Tamga ile çekilen fotoğrafı destek amaçlı en az 10 bin kez paylaşıldı. Asel'in hikayesine yer veren New York Times gazetesi de, hükümetteki muhafazakar Halk Partisi ve koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ülkede ırkçılık ve yabancı düşmanlığını artırdığı yorumunu yaptı. Sosyal medyadaki bazı Avusturyalılar ise, ırkçı yorumlara tepki gösterdi. Tabii bunların sayısı, nefret suçu işleyenlere göre çok düşük kaldı. Baba AlperTamga, "ırkçılık Avusturya'da hergün daha da artıyor" dedi
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kahrolsun nazi artıkları
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