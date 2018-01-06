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Polonya'da Türk çocuğa 'ırkçı' saldırı

Polonya'nın başkenti 'da bir Türk çocuğu "" sonucu yaralandı.

Polonyada Türk çocuğa ırkçı saldırı

'nin Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğunun ya uğradığı belirtildi.

Hafif yaralanan kız çocuğunun babası tarafından hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Polisin konuyla alakalı olarak "ırkçı saldırı" kapsamında soruşturma başlattığı, saldırganın ise henüz yakalanmadığı bildirildi.

''POLONYA'DA IRKÇILIĞA YER YOK"
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, ''Polonya'da ırkçılığa yer yok." ifadesini kullandı.

Saldırıyı kınayan Morawiecki, "Polonya'yı herkes için güvenli kılmak için her şeyi yapacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması konusunda güvenlik kuvvetlerine bizzat talimat verdiğini belirterek, ''Haydutlara sıfır tolerans.'' dedi.

Polonya'da son yıllarda nefret suçu ve yabancı düşmanlığı eylemlerinde artış dikkati çekiyor. Varşova'da 27 Kasım'da düzenlenen saldırıda, İslam Kültür Merkezi'nin camları kırılmıştı. Daha önce de çeşitli saldırılara maruz kalan merkeze domuz başı bırakılmış ve silahlı saldırı düzenlenmişti.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 09:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mustafa. mustafa.

polaklar tuhaf bir kompleksli millet isgaller mahvetmis sovyet cökunce alman irkci guruplarin etkisinde kaldilar arayis icindeler.

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cevapla 06.01.2018 13:52
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