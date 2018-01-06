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Vakfı'nın inceleme altına aldı

ABD , Dışişleri eski Bakanı Hillary 'ın görev yaptığı dönemleri inceleme altına aldı. Bakanlık, Clinton Vakfı'nın ilişkilerini denetleniyor.

FBI Clinton Vakfının inceleme altına aldı

42. ABD Başkanı Bill 'ın kurduğu Clinton Vakfı'nın, 2009 ve 2013 yılları arasındaki çalışmaları ve hesapları inceleniyor. Soruşturmanın takibini Federal Soruşturma Bürosu yürütüyor. Soruşturma bir ay önce başlatıldı.

Bugüne kadar 'ın bir kişiyi soruşturduğu ve gelecek günlerde ise soruşturulacak kişi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

CLINTON AİLESİ TRUMP'I SUÇLADI
Haberlerde, ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "Clinton ailesinin, herhangi bir ülkeye kendilerine bağışta bulunmaları durumunda bir karşılık vaat edip etmediğinin" araştırıldığını ifade etti.

Clinton ailesinin sözcüsü Nick Merrill ise soruşturmanın "siyasi bir hamle" olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald 'ın Rusya soruşturması altında olduğuna işaret etti. Merrill, "Bu tür soruşturmalarla dikkati dağıtmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 09:24
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ld ld

anlaışaln derın derın abd çatlaklar su yuuzne cıkıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:35
ihsan ihsan

fetö bağışlarınıda çıkarsın ortaya

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:18
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