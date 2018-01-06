42. ABD Başkanı Bill Clinton'ın kurduğu Clinton Vakfı'nın, 2009 ve 2013 yılları arasındaki çalışmaları ve hesapları inceleniyor. Soruşturmanın takibini Federal Soruşturma Bürosu yürütüyor. Soruşturma bir ay önce başlatıldı.





Bugüne kadar FBI'ın bir kişiyi soruşturduğu ve gelecek günlerde ise soruşturulacak kişi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.





CLINTON AİLESİ TRUMP'I SUÇLADI

Haberlerde, ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "Clinton ailesinin, herhangi bir ülkeye kendilerine bağışta bulunmaları durumunda bir karşılık vaat edip etmediğinin" araştırıldığını ifade etti.



Clinton ailesinin sözcüsü Nick Merrill ise soruşturmanın "siyasi bir hamle" olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturması altında olduğuna işaret etti. Merrill, "Bu tür soruşturmalarla dikkati dağıtmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.



