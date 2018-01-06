Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YKS) her bir testin puan türlerine olan etkisi önceki gün açıklandı. Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinde testlerin ağırlıkları ve katkısı netlik kazandı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) alınan puanların üniversitelere yerleştirmeye katkısı yüzde 40, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) alınan puanlar ise yüzde 60 olacak. Bu noktada adayların en çok merak ettiği konu hedefledikleri programlar için ne kadar net çıkarmaları gerektiği. YKS bu yıl ilk kez uygulanacağı için adayların geçmişe dönük referans alabileceği bir kaynak yok. Özellikle başarı sıralaması koşulu olan tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi bölümler için adaylar sınavda ne kadar doğru çıkarmaları gerektiğini bilmiyor. Bu konuda ilk çalışmayı Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal SABAH için hazırladı. İşte gözde bölümler için adayların ders ders çıkarması gereken yaklaşık netler:

TIP: 40 bin barajı için TYT'de Türkçe'den en az 30, sosyal bilimlerden 15, temel matematikten 35, fen bilimlerinden 16 net. AYT'de ise matematikten 35, fen bilimlerinden ise 28 net gerekiyor. Vakıf üniversiteleri için bu netlerin sayısı daha az.

HUKUK: TYT'de Türkçe'den 35, temel matematik 20, sosyal bilimlerden 15. AYT'de ise matematikten en az 25 net gerekli. Edebiyat-sosyal bilimler-1 testinden de en az 35 net çıkarmak devlet üniversitelerinde bir hukuk programına yerleşmek için yeterli.

MÜHENDİSLİK: 240 bin barajı uygulanan mühendislik fakülteleri için TYT'de Türkçe'den 15, temel matematikten 20, fen bilimlerinden 15 net. AYT'de ise matematikten 15, fen bilimleri testinden ise 14 net çıkarmak gerekiyor.

MİMARLIK: 200 bin barajı için TYT'de Türkçe'den 15, temel matematikten 20 fen bilimlerinden de 12 net. AYT'de de matematikten 20 fen bilimlerinden ise 15 net çıkarmak yeterli.