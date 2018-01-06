Ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğan Münir Özkul, 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı. Oyunculuk kariyerinde 400'den fazla filmde rol alan Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu.