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İşte 'un hiç bilinmeyen aile yaşamı

Ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğan , 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı. Oyunculuk kariyerinde 400'den fazla filmde rol alan Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 14:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

çınarlar bir bir devriliyor,Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2018 15:35
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