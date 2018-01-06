 ;
Yol Durumu
  1. Erdoğan, Osmanlı hanedan üyelerini ağırladı
  2. Bakan Kaya’dan ailelere teknoloji uyarısı

Eyvah Mahmut Hoca

Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası’ydı... Bizim Aile’nin babasıydı. Neşeli Günler’imizde hep o vardı. Gülen Gözler’imizde adı saklıydı. Hepimize Mavi Boncuk dağıtmıştı... Dün ise Türkiye’yi ağlattı. Usta sanatçı , 92 yaşında hayata gözlerini kapadı...

Eyvah Mahmut Hoca
Yeşilçam yine en acı senaryolarından birini yazdı. Tiyatronun kavuklusu, Yeşilçam'ın Mahmut Hoca'sı, Yaşar Usta'sı, Turşucu Kazım Efendi'si, usta oyuncu , İstanbul Cihangir'deki evinde 92 yaşında hayata gözlerini kapadı. 7'den 70'e herkes sosyal medyada üzüntüsünü anlattı. Usta sanatçının ölüm haberini kızı Güner Özkul açıkladı. Özkul, "Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Çok ani oldu. 11.25'de hayatını kaybetti. Son nefesini verirken sesini duydum" diye ağladı. Özkul'un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Özkul'la ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan "Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.



BİZ ONU ÇOK SEVDİK
Münir Özkul'un vefatı herkesi ağlattı.

Ünlü sanatçılar da usta sanatçıyla ilgili duygusal mesajlar paylaştı.

Ayşen Gruda: O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı.
Türkan Şoray: Yeri kolay kolay doldurulamayacak dev bir aktördü.
Hülya Koçyiğit: Canım abim sevgili Münir Özkul... Hep bizlerle olacaksın...
Filiz Akın: Onunla beraber bir dönem kapandı. Çok üzgünüm.
Ediz Hun: Hem çok mütevazı hem de çok büyük bir sanatçıydı.
Tarkan: Münir Özkul... Biz onu çok sevdik çok.
Emel Sayın: Güzel insan, büyük sanatçı. Çok üzgünüm
Şahan Gökbakar: Sevdiğim birçok filmde hep sen vardın. Her şey için çok teşekkürler.
Gül Sunal: Kemal ile birlikteliğimizin mimarı, çok hayran olduğum Münir Ağabey aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüm.


FİLMLERE SIĞMAYAN BİR ÖMÜR
Münir Özkul, 15 Ağustos 1925'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi'nde okudu. Tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940'da Bakırköy Halkevi'nde yaşadı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan "Kavuk" 1968'da İsmail Dümbüllü tarafından Özkul'a devredildi. Özkul, Yeşilçam'daki ilk deneyimine ise 1951 yılında Vatan ve Namık Kemal filminde figüran olarak başladı. Mahmut Hoca, Yaşar Usta, Turşucu Kazım Efendi gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 200'den fazla sinema filminde oynadı.



BOYSAN DA GİTTİ
ÖNCE Münir Özkul... Sonra Aydın Boysan... Türkiye iki acı haberi dün peş peşe yaşadı. Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu 97 yaşında hayatını kaybetti. Boysan, 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer aldı. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarladı.1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı.
Etiketler: ,
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar