Eyvah Mahmut Hoca

Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası’ydı... Bizim Aile’nin babasıydı. Neşeli Günler’imizde hep o vardı. Gülen Gözler’imizde adı saklıydı. Hepimize Mavi Boncuk dağıtmıştı... Dün ise Türkiye’yi ağlattı. Usta sanatçı Münir Özkul, 92 yaşında hayata gözlerini kapadı...
Yeşilçamyine en acı senaryolarından birini yazdı. Tiyatronun kavuklusu, Yeşilçam'ın Mahmut Hoca'sı, Yaşar Usta'sı, Turşucu Kazım Efendi'si, usta oyuncu Münir Özkul, İstanbul Cihangir'deki evinde 92 yaşında hayata gözlerini kapadı. 7'den 70'e herkes sosyal medyada üzüntüsünü anlattı. Usta sanatçının ölüm haberini kızı Güner Özkul açıkladı. Özkul, "Defalarca asılsızhaberlerleaslındabugüne birazhazırlanmışolduk. Çok ani oldu. 11.25'de hayatını kaybetti. Son nefesini verirken sesini duydum" diye ağladı. Özkul'un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Özkul'la ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan "Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
BİZ ONU ÇOK SEVDİK
Münir Özkul'un vefatı herkesi ağlattı.
Ünlü sanatçılar da usta sanatçıyla ilgili duygusal mesajlar paylaştı.
Ayşen Gruda: O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı. Türkan Şoray: Yeri kolay kolay doldurulamayacak dev bir aktördü. Hülya Koçyiğit: Canım abim sevgili Münir Özkul... Hep bizlerle olacaksın... Filiz Akın: Onunla beraber bir dönem kapandı. Çok üzgünüm. Ediz Hun: Hem çok mütevazı hem de çok büyük bir sanatçıydı. Tarkan: Münir Özkul... Biz onu çok sevdik çok. Emel Sayın: Güzel insan, büyük sanatçı. Çok üzgünüm Şahan Gökbakar: Sevdiğim birçok filmde hep sen vardın. Her şey için çok teşekkürler. Gül Sunal: Kemal ile birlikteliğimizin mimarı, çok hayran olduğum Münir Ağabey aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüm.
FİLMLERESIĞMAYANBİR ÖMÜR MünirÖzkul, 15Ağustos 1925'teİstanbul'dadoğdu. İstanbulErkek Lisesi'ndenmezun oldu.Bir süre İstanbul Üniversitesi'ndeokudu. Tiyatrodaki ilk sahne deneyimini1940'da Bakırköy Halkevi'nde yaşadı.Türk tiyatrosunun önemli bir simgesiolan "Kavuk" 1968'da İsmail Dümbüllütarafından Özkul'a devredildi. Özkul,Yeşilçam'daki ilk deneyimine ise 1951yılında Vatan ve Namık Kemal filmindefigüran olarak başladı. Mahmut Hoca,Yaşar Usta, Turşucu Kazım Efendigibi Türk sinemasının unutulmazkarakterleriyle özdeşleşen Özkul, yaklaşık10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 200'den fazlasinema filminde oynadı.
BOYSAN DA GİTTİ ÖNCE Münir Özkul... Sonra Aydın Boysan... Türkiye iki acı haberi dün peş peşe yaşadı. Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu 97 yaşında hayatını kaybetti. Boysan, 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer aldı. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarladı.1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı.
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