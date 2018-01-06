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Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı

Almanya'da bir dizi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşının evine misafir oldu.

Alman mevkidaşından Çavuşoğluna Türk çayı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi temaslarda bulunmak için Almanya'ya gitti.

Öğle saatlerinde bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı basın toplantısı düzenledi.

İLİŞKİLER İYİYE GİDİYOR
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin konuşulduğu toplantıda her iki ülke de olumlu mesajlar verdi ve ilişkilerin düzeltilmesi temennisinde bulundu.

İKİ LİDERİN SICAK SOHBETİ
Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

Fotoğrafta Bakan Çavuşoğlu'na çay ikram ederken görülen Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 22:44
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