Türkiye ve Fransa arasında tarihi anlaşma

EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un huzurunda imzalandı.









İki liderin Élysée Sarayı'ndaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısının öncesinde, iki ülkenin iş heyetleri arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.







Savunma Bakanlığı, Aselsan ve Roketsan Fransız Eurosam ile Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkan'ın ortak basın toplantısı sonrasında Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor.