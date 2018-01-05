Macron'dan flaş Türkiye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasından satırbaşları:



Birkaç defa hatırlattığım gibi diyalog ve ortak çalıma içersinde ilerliyoruz. Aramızda kültürel, entellüektüelve askeri ilişkilerimiz var. Türkiy'nin AHİS üyeliği bağlamında da ilişkilerimiz var. NATO ve AHİS gibi iki uluslararası anlaşmaya bağlılığımız var. Her iki tarafta toplumlarımızın, Fransız ve Türk vatandaşlıklarını yaşarken, ikili bölgesel ve dönemsel çözmemiz gereken sorunlar var.



Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor

ikili işbirliğimizin konularına değindik. En önemlisi terör konusuna değindik. Aramızdaki anlaşmalar gayet iyi işliyor. Terör gerçek bir risktir bunun da bilincindeyiz. PKK bizce terör örgütüdür. Biz bununla ve her türlü terör gruplarıyla mücadele ediyoruz ve bunu sürdüreceğiz.