Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
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