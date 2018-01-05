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ve arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 22:38
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