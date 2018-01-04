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Satılık köşk

Caddebostan’ın incisi ‘Tevhide Hanım Köşkü’, göz kamaştırdı. Hayalleri süsleyen tarihi yapı, tam 80 milyon dolara satışa çıkarıldı. Astronomik rakam, ağızları açık bıraktı

Satılık köşk
İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve Caddebostan'ın 'incisi' olarak kabul edilen 'Tevhide Hanım Köşkü', ihtişamıyla herkesin ağzını açık bıraktı. "Caddebostan" denilince ilk akla gelen köşklerden biri olan mimari harikası bu yapı, bugüne kadar önemli isimleri ağırladı. Sarayı yaptıran tarihi şahsiyet, Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'nda başmabeyincilik görevinde bulunan Ragıp Sarıca Paşa'ydı. Ragıp Paşa, kızı Tevhide Hanım için bu köşkü 1906 yılında yaptırdı. Köşkün mimarisi, o dönemin İstanbul Mühendislik Mektebi hocalarından Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund tarafından tasarlandı. 1920 yılında vefat eden Ragıp Paşa'nın 3 kızı Tevhide, Nahide ve Ayşe Hanım, 1936 yılına kadar bu köşkte yaşadı. 1936 yılında köşkü Yusuf Ziya Demiriz satın aldı. Demiriz, 1960'daki vefatına kadar da köşkün sahibi olarak kaldı. Sonrasında defalarca el değiştiren yapı, kat kat kiralandı. Vehbi Koç, Abidin Dino, Ömer Yüksel gibi birçok tanınmış isim bu köşkte kiracı olarak kaldı. Defalarca el değiştiren ve şimdiki sahibi gizli tutulan Tevhide Hanım Köşkü, astronomik satış bedeliyle dudak uçuklattı. 4 katlı köşk, tam 80 milyon dolara satışa çıkarıldı. Köşkün satışıyla ilgli internette ilanlar hazırlandı. Söz konusu ilanlarda köşkün özellikleri ve muhteşem fotoğrafları yer aldı.



Bina metrekare: Bin 500
Arazi metrekare: 8 bin 500
Oda sayısı: 10
Kat sayısı: 4
Salon sayısı:

MERMERLER İTALYA 'DA N PARKELER VİYANA'DA
Tevhide Hanım Köşkü'nün özellikleri saymakla bitmiyor: 8 dönüm bahçe içinde mimari güzelliği ile dikkat çeken köşk, 4 kattan oluşuyor. Ahşap tavanlarda yoğun süslemeler bulunuyor. Mermerlerin İtalya'dan, parkelerin ise Viyana'dan getirildiği biliniyor.

SARAY YAVRUSU
80 milyon dolara satışa çıkarılan Tevhide Hanım Köşkü, ihtişamıyla büyüledi. Gözler, köşkün tarihine çevrildi. Köşke adını veren Tevhide Hanım, Başmabeynci Sarıcazade Ragıp Paşa'nın 3 kızından biriydi. Ragıp Paşa, bu köşkü 1906'da kızı Tevhide Hanım'ı, Hasan Tosun ile evlendirirken düğün hediyesi olarak inşa ettirdi. Ancak Tevhide Hanım, daha 19 yaşındayken ilk çocuğunun doğumu sırasında can verdi. Engelli olarak doğan kız bebeğe annesinin adı verildi. Hasan Tosun, kızı Ayşe Tevhide ve dadısı bu köşkte otururlarken Ragıp Paşa'nın 2 kızı daha dünyaya geldi. Onlar da enişte ve yeğenleriyle birlikte bu köşkte yaşamaya devam etti. 1936'da köşkü Yüksek Mühendis Yusuf Ziya Demiriz satın aldı. Tevhide Hanım Köşkü'nü tek başına düşündüğümüz zaman anlamı eksik kalır. Çünkü aslında aynı anda yakınına komşu bir köşk daha yapılıyor: Ragıp Sarıca Köşkü. Caddebostan'daki 27 dönümlük bahçe içindeki Ragıp Sarıca Köşkü için, "Saray yavrusu" deniyor. Tavanları altın varaklarla süslü, ada tarafı kuleli (mehtaplı gecelerde Paşa burada içki içermiş) 4 katlı bu köşk, o zaman kırk bin altına yaptırılmış. Ragıp Paşa, bu köşkte çok az kalır, daha çok Sarıyer'deki yalısında ve Yıldız'da otururmuş. Bu köşk şimdi ünlü Çiftçi Ailesi'nin elindedir. Gayrimenkule olan merakıyla bilinen Ragıp Paşa'nın ağabeyi Arif Paşa, Abdülhamit'in hekimidir. Onun da pek çok gayrimenkulü var. Ama bu isim daha çok Moda'da sahibi olduğu beş katlı (her katında bir salon ve beş oda) kesme taş köşkle hatırlanıyor.

ÖZGE GÜRCAN-TAYFUN ER
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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