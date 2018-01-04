Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilip soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Usul, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan Usul, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı.
TRT spikeri Usul, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmişti.
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