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Eski spikeri 'den tutuklandı

Eski spikeri , Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliği suçundan tutuklandı.

Eski TRT spikeri FETÖden tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilip soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Usul, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan Usul, üyeliği suçundan tutuklandı.

spikeri Usul, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmişti.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 20:53
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