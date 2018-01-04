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'dan 'ye sınırsız destek

Görevden alınan ’li Başkanı , ’yle yatıp FETÖ’yle kalkıyordu. Örgütün her toplantısına katılan Hazinedar, terör medyasına kayyum atandığı dönemde de bizzat desteğe gidip kanallarına ve gazetelerine demeçler vermişti.

Murat Hazinedardan FETÖye sınırsız destek

Başkanı Hazinedar'ın, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, /PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemlerinden dolayı hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.

FETÖ NEREDE HAZİNEDAR ORADA
17/25 Aralık FETÖ'cü darbe girişiminin ardından örgütün düzenlediği her toplantıda boy gösteren ve konuşma yapan Hazinedar, FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler düzerken, hizmete devam edeceğini açıklamıştı. FETÖ'yle iş birliği tescillenen Hazinedar, FETÖ'nün medya organlarına kayyum atandığı dönemde adeta terör kanallarının kapısında yatıyordu. Bugün TV'ye kayyum atandığı zaman Hazinedar, Bugün TV Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan örgütün medya tetikçilerinden firari Tarık Toros'u bizzat odasında ziyaret etmişti. Hazinedar, teröristbaşı Feto'ya düzdüğü övgülerle örgüt medyasında manşetleri süslüyordu.



HAZİNEDAR'DAN MASALLAR
İçişleri Bakanlığı'nda görevden alınan Hazinedar kirli iş birliği tescillenince ne diyeceğini şaşırdı inkar taktiğine sarıldı. FETÖ'yle olan bağı belgelerle ortaya çıkan Hazinedar, "Değil ben, bu darbeci terör örgütü olan bir cemaate, hiçbir cemaate mensup ailemde ya da sülalemde bir tek kişi bulamazlar." dedi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 01:10
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