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Kumpas davasıyla ilgili Türkiye'den flaş açıklama

ABD'de devam eden Türkiye'ye kumpas davasında verilen skandal karar için ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir" dedi.

Kumpas davasıyla ilgili Türkiyeden flaş açıklama

ABD'deki kumpas davasında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın hakkındaki 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulunmasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Haksız ve talihsiz bir gelişmedir..." denildi.

Bakanlık, jürinin kararı için" "Haksız ve talihsiz bir gelişme. Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir. Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" dedi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN KARARA TEPKİSİ:
"New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir.

"TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHİL EDİLDİ"
ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde "delillere" dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir.

"FETÖ'CÜLERİN SAHTE DELİLLER SUNMASINA İZİN VERİLDİ"
Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir.

Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."
  • 04 Ocak 2018, Perşembe 10:32
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ali Ali

Amerika,ülkemize ve İslam dünyasına kötülük yapmayı bırakmalıdır.

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hayır0
cevapla 04.01.2018 15:16
KARAKALEM KARAKALEM

ABD SUÇ ÖRGÜTÜDÜR, HUKUK SİSTEMLERİ DE ONUN TETİKÇİSİDİR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 14:34
DAMAT DAMAT

ABD KENDİ ÇALIP KENDİ OYNUYO.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 13:31
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