Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir ehliyet sınavı daha geride kaldı. Geçtiğimiz yılın son sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti. Hemen ardından adayların gözü kulağı ''ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusunun yanıtına çevrildi. Ehliyet almak ve trafiğe çıkmak için sabırsızlıkla bekleyen adayların beklediği tarih ise belli oldu. Ehliyet sınav sonuçları açıklandığı an bu haber üzerinden meb.gov.tr adresine anında erişebilir ehliyet sınav sonucu sorgulayabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Binlerce sürücü adayının beklediği tarih belli oldu. 23 Aralık Pazar günü sınava giren adaylar merakla açıklanacak olan sonuçları bekliyordu. Ehliyet sınav sonuçları az önce açıklandı.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULA

STAJYER EHLİYET NE DEMEK?

Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre,2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 23 Aralık'ta yapılacak sınavın sonuçları, 4 Ocak'ta açıklanacak. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

– Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

– Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar.

– Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız.

– Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız.

– Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız.

– Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz.

– Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1'e takarak kalkışınızı yapınız.