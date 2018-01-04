CHP'li Murat Hazinedar'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın hakkında yürütülen soruşturma genişletilmiş Soruşturma kapsamında belediyede görevli eski İhale Komisyonu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Heyecan Halime Şahin'in ifade vermesiyle FETÖ bağlantıları son günlerde gündemdeydi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

​CHP'li başkan Hazinedar bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi, toplantıda kendisi ve ailesi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu söyledi

Hazinedar, "Sadece bana değil, eşim ve oğluma da yurt dışı yasağı konuldu" dedi.