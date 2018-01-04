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Atina'dan darbeci askerler için flaş hamle!

Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'de işledikleri suçlar için yargılanabileceklerini söyledi.

Atinadan darbeci askerler için flaş hamle!

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan darbeci 8 asker konusuna yeni bir boyut getirdi.

Kondonis, düzenlediği basın toplantısında, darbeci askerlerin Türkiye'de işledikleri suçlar için Yunan ceza kanununun 8. maddesi uyarınca Yunanistan'da yargılanabileceklerini söyledi. Bakan, Yunan hükümetinin bu olasılığı incelediğini belirtti.

Yunan medyasına göre, Adalet Bakanı Kondonis, darbeci askerlerin Yunanistan'da yargılanabilmeleri için Türkiye'nin talepte bulunması gerektiğini de kaydetti.
  • 04 Ocak 2018, Perşembe 14:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali S&#220;MEN Ali SÜMEN

Tuzak... Sakın böyle bir talepte bulunulmasın. Aksi taktirde ABD (USA) nın bizim vatandaşlarımıza dokunurlar.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 04.01.2018 16:51
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