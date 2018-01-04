AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'deki kumpas davasında çıkan karar hakkında açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"ABD'de kurulan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan kumpas davasından çıkan karar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir, bir hukuk faciasıdır ve yok hükmündedir.



"FETÖ'NÜN BİR TİYATROSUDUR"

ABD'de bir çadır mahkeme tarafından yürütülen bu dava; hakimi, savcısı, tanığı ve delilleriyle tamamen FETÖ'nün bir tiyatrosudur. Dava, içerideki gayrı milli unsurların da bir kez daha açığa çıkması bakımından turnusol vazifesi görmüştür.

"TÜRKİYE İÇİN NE DE BAŞKA DEVLETLER İÇİN BAĞLAYICI BİR HÜKMÜ YOKTUR"

Türkiye kendisini bağlayıcı olan BM'nin ambargo kararlarına riayet etmiştir. ABD'nin tek taraflı ambargo kararının ise ne Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü yoktur. Türkiye egemen bir devlettir. Bunun gereklerini de yerine getirmeye muktedirdir.



Dün ulusal ölçekte gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık Yargı Darbesi'nin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin bugün 17-25'in küresel versiyonunda yine Türkiye aleyhinde işlevsel bir aparat olarak kullanıldığını görüyor ve bu hususta da takdiri yüce milletimize bırakıyoruz"