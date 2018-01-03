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Vicdansızlar

Vicdansızlar
Hırsızlar, engelli çocuğu bile hedef aldı. Osmaniye'de yaşayan bedensel engelli Mehmet Ali Savğı'ya (11) ikinci el akülü tekerlekli sandalye bağışlandı. Ancak Savğı ailesinin evine giren hırsızlar, engelli çocuğun sandalyesinin aküsünü çalıp kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Okula bu araçla gidip geldiğini ve akünün çalınmasıyla zor durumda kaldığını belirten Mert Ali Savğı, "Sandalyemin aküsünü çaldılar. Eve mahkum oldum. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. Savğı, akülü tekerlekli sandalye için yardım çağrısı yaptı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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