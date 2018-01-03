Vicdansızlar

Hırsızlar, engelli çocuğu bile hedef aldı. Osmaniye'de yaşayan bedensel engelli Mehmet Ali Savğı'ya (11) ikinci el akülü tekerleklisandalye bağışlandı. Ancak Savğı ailesinin evine giren hırsızlar, engelli çocuğun sandalyesinin aküsünü çalıp kaçtı. Ailenin şikayeti üzerinesoruşturma başlatıldı. Okula bu araçla gidip geldiğini ve akünün çalınmasıyla zor durumda kaldığını belirten Mert Ali Savğı, "Sandalyemin aküsünü çaldılar. Eve mahkum oldum. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. Savğı, akülütekerlekli sandalye içinyardım çağrısı yaptı.
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