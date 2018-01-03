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Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı ve 2017 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE Aralık ayında 0.69 oldu. 2017 enflasyon rakamı 11.92 oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 10:05
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