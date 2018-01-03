Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.