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'nin hamlesi Rumları tutuşturdu

'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2'nin Türkiye'ye gelmesi ve 'de faaliyetlere başlayacağının açıklanması Rumları tutuşturdu.

Türkiyenin hamlesi Rumları tutuşturdu

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) için Norveç'ten satın alınan sondaj gemisi Deepsea Metro-2, Kocaeli'ne savaş gemileri eşliğinde geçen cuma geldi. Kıbrıs çevresinde Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle sismik araştırma çalışması yürüten TPAO, kısa süre içerisinde yeni sondaj gemisi Deepsea Metro II'yi de bölgede devreye sokacak. Norveç'ten satın alınan Güney Kore yapımı Deepsea Metro II ise dünyanın açık denizlerde sondaj çalışması gerçekleştirebilme yeteneği bakımından en gelişmiş gemilerinden biri olarak gösteriliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Doğu 'de sonbahar aylarında Saipem 1200 adlı sondaj platformuyla 6. bölge olarak adlandırılan alanda arama çalışmalarına başlamıştı.

Türkiye bu çalışmalara tepki göstermiş, bölgede peş peşe askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Rum basını ise Türkiye'nin Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle yürüttüğü sismik çalışmada doğalgaz yatağı tespit ettiğini ve Deepsea Metro-2'nin bu nedenle bölgeye sevk edileceğini ileri sürdü. Sondaj gemisinin yeni yılın ilk aylarında Karpaz Yarımadası açıklarında sondaj çalışmasına başlayacağı iddia edildi.

229 metre uzunluğundaki 51 bin 283 grostonluk gemi, 2011 yılında denize indirildi. 3.6 kilometre deniz derinliği ve 12.1 kilometre sondaj derinliği özelliğine sahip bulunuyor. Gemi daha önce Kuzey Buz Denizi'nde Norveç açıklarında faaliyet gösteriyordu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 07:49
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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TEVFİK, TEVFİK,

RUMLAR ZANNEDİYORKİ TÜRKLER KORKUP ARAMA FAALİYETLERİNE GİRMEYECEK ,O ESKİDENDİ ,YAPTIĞINIZ HAKSIZLIKLARDAN BIKTIK USANDIK,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2018 16:43
mustafa mustafa

gazin yuzde 40 ni rumlar kktc ye mecbur verecekler yoksa platformu kazaya ugrar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.01.2018 14:01
Dostum Dostum

sen yeterki ya Allah de o goren ve duyandir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.01.2018 10:23
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