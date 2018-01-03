CHP’de yasak aşk skandalı

CHP 2018 yılına, iki milletvekilinin danışmanlarıyla yaşadığı iddia edilen yasak aşk skandallarıyla girdi. CHP'yi karıştıran yasak aşk skandallarına adı karışan hukukçu iki milletvekilinin pervasızlığı partilileri isyan ettirdi. İddialara göre vekillerden biri gönlünü kaptırdığı danışmanını CHP'nin yatılı parti toplantılarına bile götürmeye başladı. En son Trakya'da bir otelde gerçekleştirilen parti toplantısına danışmanıyla katılan ve geceyi aynı odada geçiren genç milletvekili, diğer vekiller tarafından uyarıldı. Evli olduğu öğrenilen milletvekili bu uyarılara "Hiçbir şey umurumda değil. Herkes kendi işine baksın" karşılığını verdi. Skandaldan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da haberi olduğu ve genç vekilin uyarıldığı öğrenildi. TBMM çatısı altında yaşandığı iddia edilen yasak aşk skandallarının kahramanlarından bir diğerinin ise Marmara Bölgesi illerinden birinin milletvekili olduğu kaydedildi. Genç danışmanıyla aşk yaşamaya başlayan hukukçu milletvekili bir anda CHP kulislerinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İddiaya göre aldatıldığını öğrenen ve TBMM'deki makam odasında kocasına hesap soran eş, sinir krizleri geçirdi. Çapkın vekile "Bu yaptığına rağmensenden boşanmayacağım. Sana da o kadına da bu mutluluğu yaşatmayacağım" diye bağıran kadın, güçlükle sakinleştirildi. Çapkın vekil ise kendisini karısına ispiyonladığını düşündüğü diğer danışmanını işten çıkardı.
ÖNCESİ DE VAR
CHP'de daha önce de birbirleriyle aşk yaşadıkları iddia edilen iki milletvekilinin adlarının karıştığı bir skandal gündeme gelmişti. Biri evli diğeri bekar iki CHP'li vekilin gönül ilişkisi, partiyi karıştırmıştı. CHP'li bir diğer milletvekili ise gönlünü yine genç danışmanına kaptırmış, bu ilişkiyi öğrenen oğlu babasının Meclis'teki odasını basmıştı. Birbiri ardına patlayan aşk skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li vekillerin durumu parti yönetimini kara kara düşündürüyor.
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