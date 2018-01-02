Son 15 yılın kurmaylık sınavlarına soruşturma

Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanan ve "itirafçı" olan eski Deniz Kurmay Yüzbaşı Ali Emre Eral'ın "kurmaylık" sınavları ile ilgili itirafları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda geniş çaplı bir soruşturmanın başlatılmasını sağladı. Sanığın avukatı Mustafa Derin, itiraflara ilişkin dilekçeyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sunarak resmi suç duyurusunda bulundu. FETÖ'cü sanığın itiraflarında, Kurmaylığa geçişin önemli aşamalarından olan "Uygulama" ve "Dil Dinleme" sorularının Deniz Kuvvetleri'ndeki "kripto" FETÖ'cü subaylara CD içinde sızdırıldığı belirtildi.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçede, Eral'ın Yunanistan'a Sikorsky helikopterle kaçıp iltica talebinde bulunan cuntacı eski pilot kurmay yüzbaşı Abdullah Yetik'le örgüt evlerine gidip geldiği kaydedildi. Eral'in Deniz Askeri Lisesi sınav sorularını örgüt mensubu Matematik Öğretmeni Mehmet Ş.'den aldığı ve bu soruları ezberleyerek sınavı kazandığı belirtildi. Sanığın teğmen olarak ilk görev yaptığı Barbaros adlı savaş gemisindeki örgüt "Abi"sinin Murat K. olduğu, bu kişinin aynı zamanda Kocaeli'nde SAT komandolarının ve denizaltıcıların da örgüt abisi olduğu ifade edildi. Eral'ın itiraflarında görevli olduğu Barbaros gemisindeki bir kumpasa da yer verildi. Ceyhun A. adlı subayın Gemi Komutanı Betülhan Kahraman yarbayın zaaflarından yararlandığı ve diz üstü bilgisayarına gizlice program yüklediği anlatıldı. Devamında örgüt abisiyle organize bir şekilde istihbaratçı polislerin gemiye baskın yaptığı ve Yarbay Betülhan'ın önce tutuklandığı ardından meslekten ihraç edildiği belirtildi.

İtiraflara göre, "Eral, 2005-2007 arasında Gölcük'teki Tayfun gemisinde çalıştı. Bu gemideki örgüt abisi üsteğmen Yasin R. adlı kişiydi. Eral, 2008-2011 arasında Marmaris Aksaz üssündeki Rüzgar gemisinde savaş harekât subaylığı yaptı. Örgüt abisi Volkan U.'nun talimatı ile teğmen Mehmet ve astsubay Bekir'in sicilini bozdu. Örgüt tarafından 'menfi' diye tanımlanan gemi komutanı Seyhan Ö.'nün MP3 ile özel konuşmalarını kaydetti. Bu kayıtları Marmaris abisi Volkan U.'ya verdi. Son olarak Mızrak gemisinde 2. komutan olarak görev yapan Eral, örgüt abisi Mesut T.'nin emrinde faaliyetlerini sürdürdü" deniliyor.

Kurmaylık sınav sorularını Küçükyalı'da oturan Gökhan Türkel'den aldığı belirtilen itiraf dilekçesinde, "Sınavdaki en zor kısım 'Durum- Muhakeme.' CD'de sorular örgüt üyeleri tarafından uygulamalı olarak çözülmüştü. CD'deki soruları çözen kişi ellerinden kimlikleri belli olmasın diye eldiven giymişti. Ayrıca kafaları da CD'deki videoda gözükmüyordu. Kurmaylığın 'Dinleme Sınavı' da 2011-2013 arasında iki defa cevaplarıyla birlikte verildi. Sınavdan sonra bu CD'ler örgüt abileri tarafından imha edildi" denildi.





Kurmay Yüzbaşı Ali Emre Eral darbe günü karargâhta böyle görüntülenmişti. Eral'ın eşi Tuğba Eral da 2010 KPSS sorularının cevaplarını örgütten aldığını itiraf etmişti.

Sabah