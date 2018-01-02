Altındağ'da bir kahvehane kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, bir binanın alt katındaki içeride kimsenin bulunmadığı kahvehaneye silahla ateş açtı. Kırılan camlardan içeri giren kişiler, kahvehaneyi ateşe verdikten sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu arada silah sesleri üzerine çevrede oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanıkları 3-4 kişi olduklarını bildirdiği saldırganların, bindikleri araçla Dışkapı bölgesine kaçtıklarını söyledi.

Kahvehanede çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.

Saldırının gece saatlerinde Demirlibahçe'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Mamak'a bağlı Demirlibahçe semtinde kar maskeli kişilerce kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.



MAMAK'TA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Ankara'nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kimlikleri henüz belirlenemeyen kar maskeli 3 kişi, otomobille Demirlibahçe Ağaçlı Sokak'ta bulunan bir kahvehanenin önüne geldi. Araçtan inen kar maskeli kişiler, kahvehaneye rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada içeride bulunan bir kişi de silahla ateş açarak karşılık verdi.

Çıkan çatışmada kahvehanede bulunan Murat K, Ayşe K, Fırat isimli bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kahvehanede bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

AİLESİYLE ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Bu arada kahvehanenin bulunduğu binada oturan ve otomobiliyle çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan İshak T, çatışmanın ortasında kaldı.

Otomobilde bulunan eşi, kayınvalidesi ve iki çocuğuyla hastaneye gitmeye çalışan İshak T, boynundan vurularak ağır yaralandı. İshak T, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 3 KİŞİ KAÇTI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırının yaşandığı kahvehane güvenlik kordonu altına alındı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, saldırıya kahvehane içinden ateş açarak karşılık veren bir kişiyi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Saldırıyı düzenleyen kar maskeli 3 kişiden birinin yaya olarak, diğerlerinin ise geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Yaralılardan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.