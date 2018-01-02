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Hız limitini aşan sürücü yandı! Yeni sistem geliyor...

Emniyet ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin imzaladığı protokolle hız limitlerini aşan sürücüler anında belirlenip, interaktif olarak uyarılacak ve caza kesilecek.

Hız limitini aşan sürücü yandı! Yeni sistem geliyor...

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarına karşı "interaktif mesaj" adlı yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan "İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi" projesi 2018 yılı içinde pilot uygulama olarak başlatılacak. Hızlı limitini aşan sürücüye anında uyarı gönderecek olan "interaktif mesaj" sistemi, araçlara takılacak özel bir cihazla çalışacak. Hız limitini aşan sürücüyü anında tespit edecek olan cihaz, bu durumu sistemin bağlı olduğu merkeze bildirecek.

YOL DURUMUNU DA BİLDİRECEK
Bu bildirimin ardından sürücüye "dikkat hız limitini aştınız" mesajı gelecek. Hız limitini aşan sürücülere bu yolla ceza işlemi de uygulanacak. Sistem ayrıca yol durumuyla ilgili bilgilendirme yapacak.Kaza noktaları, buzlanma, yol çalışması ve yağış gibi gelişmeleri de sürücüyle paylaşacak.

TRAFİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ
Bu yıl içinde uygulamaya girecek bir başka yenilik ise "trafik adabı" projesi olacak. İstanbul Bağdat Caddesi gibi caddelere trafik adabına ilişkin ışıklı panolar yerleştirilecek. Trafikte diğer araçların ve yayaların haklarını ihlal eden sürücüler sloganlarla uyarılacak.

TRAFİKTEN MEN EDİLMELİ
TBMM Trafik Alt Komisyonu'ndan trafik sorunu için dikkat çekici öneriler geldi. Komisyon'un AK Partili üyesi İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, başta İstanbul Bağdat Caddesi olmak üzere büyükşehirlerin cadde ve sokaklarının sorumsuz sürücüler tarafından ralli pisti gibi kullanıldığına dikkat çekti. Cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Yıldırım, bu tür sürücülere ait araçların trafikten men edilmesi gerektiğini açıkladı.
  • 02 Ocak 2018, Salı 09:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Zafer Kaymak Zafer Kaymak

Böyle bir şey yapmak yerine araçları hız limitlerinin üstüne çıkamayacak şekilde ürettirseniz olmaz mı? Bu teknolojik olarak mümkün. Yoksa asıl amaç ceza gelirlerinde artış sağlanması mı? Yorumlarımı yayınlamıyorsunuz ya, demokrasi ve ifade özgürlüğünden en çok dem vuran ve bu konuda en çok haksızlığa uğradığından veryansın eden bir medya kurumunun insanlara sansür uygulaması çok düşündürücü. Merak etmeyin bende bir Ak partiliyim ama koyun değilim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.01.2018 11:10
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