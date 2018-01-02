CHP'li belediyelerin ihalelerinde çürükler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece'de, hazineye ait 149 dönümlük alan üzerine 40 milyon dolarlık (150 milyon 400 bin TL) yatırım öngörülen yat limanı ihalesini, 2006 yılında Alman vatandaşı olan David Mustafa Arslan ve Turhan Arslan kardeşler ile Alman asıllı Diethart Obermann'a ait IGM GMBH şirketi kazanmıştı.

İKİSİ CEZAEVİNDE BİRİ KAÇAK

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün desteğiyle marinadaki projeye girişen Arslan kardeşler, hem Türkiye'de hem Almanya'da onlarca kişi ve kurumu dolandırdığı ortaya çıktı. Dortmund Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Arslan kardeşlerden David Mustafa Arslan ile itirafçı Obermann 4,5 yıl hapis cezası aldı. Polis tarafından aranan diğer kardeş Turhan Arslan kayıplara karıştı. Arslan kardeşlerin dolandırıcılık yaptıkları belgeleri de ancak dört kişinin parmak iziyle girebildiği kozmik odada sakladıkları belirlendi. 40 milyon dolarlık proje başka bir firmaya ihale edilse de o firmanın da sorunlu olduğu öğrenildi.





AKGÜN İLE GİZEMLİ İLİŞKİLER

İstanbul'da da çok sayıda kişi ve şirketi dolandıran Arslan kardeşlerin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile olan ilişkileri ise gizemini koruyor. Tüm faaliyetleri dolandırıcılık olan bu kişilere yat limanı gibi devasa bir projenin verilmesi, akıllara 'kirli ilişkiler mi var' sorusunu getiriyor.

CHP'li B.Çekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün marina ihalesini dolandırıcılıktan mahkum olan zanlılara vermiş.

BÜYÜK BİR ORGANİZASYON

Arslan kardeşlerin davaya konu olan iddianameyle tanık ve sanık ifadeleri, büyük bir dolandırıcılık mekanizmasının kurulduğunu ortaya koyuyor. Milyonlarca euroluk yolsuzluk için öncelikle, mali durumu kötü, işsiz veya göçmen bir kişi bulunuyor. Daha sonra bu kişiye belli bir para vaadinde bulunularak, üzerine konut kredisi çıkarılması teklif ediliyor.



