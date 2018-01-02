Emniyet İstanbul'daki bilançoyu açıkladı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yıl önlemleri kapsamında 37 bin polisin katılımıyla yaptığı yılbaşıuygulamalarının bilançosu ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulanarak 215 kişi gözaltına alındı.