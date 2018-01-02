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Yol Durumu
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3 kentte hayat durdu...

, ve 'da 415 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında kar yağışının yanı sıra yoğun tipi etkili oluyor. Çıldır’da kar ve tipi dolayısıyla taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi

3 kentte hayat durdu...

'daki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle , ve 'da 415 mahalle ve köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

Erzurum'da, yılbaşı gecesinden bu sabahsaatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kentteki 360 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli personel ve iş makineleri hem kent merkezinde caddelerde kar temizleme çalışmaları yürütüyor hem de kapalı köy yollarını açmak için çalışıyor.

Kars'ta ise 2 gündür süren kar yağışı yüzünden ilçelerden Akyaka'da 3, Digor'da 4, Sarıkamış'ta 8, Susuz'da 5, Kağızmanda ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

ve Karayolları ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
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  • 02 Ocak 2018, Salı 14:18
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