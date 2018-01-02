3 kentte hayat durdu...

Doğu Anadolu'daki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan'da 415 mahalle ve köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

Erzurum'da, yılbaşı gecesinden bu sabahsaatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kentteki 360 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli personel ve iş makineleri hem kent merkezinde caddelerde kar temizleme çalışmaları yürütüyor hem de kapalı köy yollarını açmak için çalışıyor.

Kars'ta ise 2 gündür süren kar yağışı yüzünden ilçelerden Akyaka'da 3, Digor'da 4, Sarıkamış'ta 8, Susuz'da 5, Kağızmanda ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.