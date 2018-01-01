Oklar FETÖ’yü gösteriyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Fatih Gürsul, FETÖ’den tutuklandı. CHP’nin ulusalcı kanadından eski milletvekili Canan Arıtman önemli bir açıklama yaptı: “2008’deki ABD raporunda ‘Deniz Baykal istifa etmeye ikna edilecek, Kılıçdaroğlu partinin başına gelecek’ diye yazıyordu.”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın değil darbecilerin yanında yer aldı. Başdanışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'den tutuklandı. 10.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Partinin eski isimleri isyan bayrağı açtı. CHP'nin ulusalcı kanadından eski milletvekili Canan Arıtman TAKVİM'le önemli bilgiler paylaştı. Arıtman, Deniz Baykal'ın istifasıyla sonuçlanan kaset komplosunun FETÖ tarafından tezgahlandığını açıkladı. Derin güçlerin 2010'daki bu olaydan iki yıl önce partinin başına Kılıçdaroğlu'nu getirme kararı aldığını anlattı. Arıtman, 2008 yılında ABD-İsveç merkezli Silkroad Enstitüsü'nün bir Türkiye raporu hazırladığını vurguladı. Bu raporda "Deniz Baykal istifaetmeye ikna edilecek. Kemal Kılıçdaroğlupartinin başına gelecek" öngörüsünde bulunulduğunu anlattı.
CHP İzmir eski milletvekili Canan Arıtman, partisi ile Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu.
DENİZ BAYKAL'I BİZZAT UYARDIM
Bu raporu gördükten sonra Deniz Baykal'ı "Kılıçdaroğlu genel başkanlığa hazırlanıyor" diyerek uyardığını anlatan Arıtman şunları anlattı: "Raporu hazırlayan enstitünün FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları vardı. Tam o sırada ilginç bir şekilde medyada Kılıçdaroğlu rüzgarı esmeye başladı. Deniz Bey'i devirip Kılıçdaroğlu'nu getirmek için her şeyi bir plan dahilinde yaptılar. Kılıçdaroğlu o dönemde sözde 3 büyük yolsuzluk dosyası açıkladı. Ne oldu o dosyalar? Neden kimse ceza almadı ya da hapse girmedi o dosyalar yüzünden? Üçü de fos çıktı da ondan. O dosyaları Kemal Bey'e kim, neden verdi? Hangi güçler onu popüler bir siyasi figür haline getirdi? Bütün bu soruların cevabını hala bilmiyoruz. Ama CHP'yi değiştirmeyi başardılar. Atatürk'ün partisinin içine düşürüldüğü durumu gördükçe kahroluyorum. Elimizden maalesef başka bir şey de gelmiyor."
TARTIŞMALI ENSTİTÜ CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nun geleceğini kaset komplosundan iki yıl önce haber veren rapor Silkroad Enstitüsü tarafından hazırlandı. Enstitü, ABD derin devletinin kontrolünde olduğu iddia edilen John Hopkins Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. 2008 tarihli 75 sayfalık raporun 72. sayfasında CHP ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor: "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı sosyal demokrat bir parti olarak ortaya çıkacak."
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