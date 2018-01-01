NATO’nun mor beyni

“Mor Beyin” adlı yazılımla 11 bin kişinin telefonuna gizlice ByLock yükleyen TÜBİTAK eski çalışanı Cengiz Erbakırcı’nın, Balyoz ve Ergenekon’a sahte bilirkişi raporlarını hazırlayan isimlerle aynı ekipte olduğu anlaşıldı. Çetedeki Hüseyin Bahşi’nin ise NATO’da görev yaptığı saptandı...
TAKVİM'ekonuşanTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, FETÖ'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ergin, FETÖ'nün yazılım ekibinin geçmişte kurumdaki en stratejik birim olan Siber Güvenlik Enstitüsü ve BİLGEM'de yuvalandığını, bu ekibin 17-25 Aralık'tan sonra kurumdan atıldıklarını söyledi. Ergin, "Mor Beyin" yazılımını üreten Cengiz Erbakırcı'nın Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında gerçek dışı bilirkişi raporları hazırlayan firari Hayrettin Bahşi, Tahsin Türköz ve Erdem Alparslan ile aynı ekibin parçası olduğunu belirtti. Ardından şunları söyledi: "Şu ana kadar FETÖ ile bağını tespit ettiğimiz bin 800 kişiyi işten çıkardık. Bu rakam TÜBİTAK'ın toplam personelinin yüzde 28'ine karşılık geliyor. FETÖ ile mücadelemiz hiçbir engel tanımadan sürüyor." Bu arada FETÖ'nün ByLock tuzağını hazırlayan firari yazılımcısı Cengiz Erbakırcı'nın ekip arkadaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan Balyoz kumpasında aktif roller üstlendi. Erbakırcı'nın amiri konumundaki dönemin TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Hayrettin Bahşi, bilirkişi olarak görev yaptığı Balyoz belgeleri içindeki sahte hard diskler ve CD'lere 'gerçektir' raporu verdi. Türkiye'den kaçtıktan sonra Estonya Tallin Teknoloji Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Bahşi'nin Estonya'da NATO ülkelerinin katılacağı Siber Güvenlik tatbikatında görevli olduğu ortaya çıkmıştı. Balyoz kumpasında bilirkişilik yapan TÜBİTAK'taki FETÖ'cülerden Tahsin Türköz ise Siber Güvenlik Enstitüsünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 29 Mayıs 2014'te TÜBİTAK'tan kovulan ve ABD'ye firar eden Tahsin Türköz ismini Tyson olarak değiştirdi. Sahte bilirkişi raporları hazırlayan ekipten Erdem Alparslan da yurtdışına firar etti.
HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKTILAR FETÖ'nün sahte delil ve sözde belgelerle açtığı kumpas davalarında kritik roller oynayan siber güvenlik ekibi, Danıştay Cinayeti, Ergenekon davasında CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın bilgisayarı ve Balyoz davasında 5 No'lu harddiskle ilgili raporları hazırladı. Kurum bünyesindeki Siber Güvenlik Enstitüsü ve TÜBİTAK
Bilgem'de örgütlenen ekibin üyelerinden Cengiz Erbakırcı, 11 bin kişinin telefonuna 'Mor Beyin' adını verdiği yazılımla ByLock yükledi.
Hüseyin Bahşi adlı FETÖ'cü, FETÖ'nün kumpaslarına bilirkişi raporu hazırlayan ekibin içindeydi
Hüseyin Bahşi adlı FETÖ'cü,FETÖ'nün kumpaslarınabilirkişi raporu hazırlayanekibin içindeydi.
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