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Davanın tablosu

Hataylı çift, ressam ’a yaptırdıkları portrelerini beğenmedi.

Davanın tablosu
İşadamı Ertuğrul Hataylı ile eşi Fatoş Kayacan Hataylı, bir süre önce portre tablolarını yaptırmak için ressam Ömer Muz ile anlaştı. Ünlü sanatçı da hemen çalışmalara başladı. Muz, 'nın 80x60 santim boyutundaki yağlı boya portresi için 15 bin, 'nın 110x80 santim boyutundaki portresi için 20 bin lira ücret istedi. Yakın bir tarihte de ilk önce işadamının portresini bitirdi. Ancak Ertuğrul Hataylı portreleri beğenmedi. 'un ücretini de ödemedi. Ressam Ömer Muz da iki portre için 30 bin liralık tazminat davası açtı. Ertuğrul Hataylı'nın avukatı davanın reddini istedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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