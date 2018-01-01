Davanın tablosu

İşadamı Ertuğrul Hataylı ile eşi FatoşKayacan Hataylı, bir süre önce portre tablolarınıyaptırmak için ressam Ömer Muzile anlaştı. Ünlü sanatçı da hemen çalışmalarabaşladı. Muz, Ertuğrul Hataylı'nın 80x60santim boyutundaki yağlı boya portresi için15 bin, Fatoş Kayacan Hataylı'nın 110x80santim boyutundaki portresi için 20 bin liraücret istedi. Yakın bir tarihte de ilk önce işadamınınportresini bitirdi. Ancak ErtuğrulHataylı portreleri beğenmedi. Ömer Muz'unücretini de ödemedi. Ressam Ömer Muzda iki portre için 30 bin liralık tazminatdavası açtı. Ertuğrul Hataylı'nın avukatıdavanın reddini istedi. Mahkeme eksiklikleringiderilmesi için ertelendi.
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