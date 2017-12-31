Yanlış hocayı dinledi

Teknik direktör Vural, FETÖ’nün futbol dünyasındaki yapılanmasını anlattı. Firari Hakan Şükür’ü defalarca uyardığını açıkladı. Ardından şu ifadeleri kullandı: Tercihi onu bu duruma düşürdü. Vatan haini oldu
YIlmaz Vural Türk futbolunun en renkli ismiydi. Hem taktikleri hem de saha kenarındaki hareketleri ile kendi liginin en önemli ismiydi. Kimi zaman yönettiği takımlarım sayısı ile tarihe geçti. Ancak ünlü futbol adamı bu kez Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol dünyasındaki yapılanmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Vural, katıldığı bir tv programında FETÖ'den tutuklanan kaleci Ömer Çatkıç ve firari Hakan Şükür hakkında ilginç detaylar verdi. Ünlü teknik adam şunları söyledi: "Ömer Çatkıç 17 yaşındayken benim talebemdi. Onu ilk oynatanlardan birisi de benim. Ömerde böyle bir sıkıntı içinde. HakanŞükür keza. Ve maalesef, bir sürüoyuncu arkadaşımız o dönemlerdebu oluşumun içinde oldukları için şuanda önemli sıkıntılar yaşıyorlar. Hakan Şükür'ün oyuncu olmasının başlangıcıyımdır. Sakarya'da basketbol oynarken, onu alıp Bursaspor'a götürdüm. Hakan Şükür 10-15yıl Türk futbolunu taşıdı. Allah'ıvar. Onun tercihi onu bu duruma düşürdü. Ozamanlarda onu uyardık. 'Sen Hakan Şükür'sün'dedim. Vatan haini oldu. Sokaklara ismiverilmişti. Her şeyi silindi. Gittin Amerika'lara...Ben hayatım boyunca sıra dışı olmaya çalıştım.Kimsenin beni idare etmesini istemem. Herkesin bir derdi var. Türkiye'de yönetmek çok zor. Yöneten konumundaysanız, Türkiye'de sıkıntı yaşarsınız. Bize de geldiler. Takımı çalıştırıyorum, takımı yukarı çıkardım. Beni gönderdiler, benden sonra benimyerime gelen hoca, FETÖ tarafından getirildi.Bunu biliyorum. 'Himmet' adı verilen parakarşılığında göreve getirildi."
TAYYİP BEY, "ÖL" DESE ÖLÜRÜZ
Bu arada Vural, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın spor camiasının idolü olduğunu söyledi. Vural "Tayyip Bey de bizden birisi ve futbola çok önemli katkıları var. Bizim onunlatanışmışlığımız, başbakan ve cumhurbaşkanlığıdöneminden değil ki... Amatör sporculuğundangelir. Futbolun kısıtlı imkanlarla nasıl oynandığını bilen birisi. Bizleri çok sever. Aram onunla çokiyidir. Sağ olsun, her dönemde ve neredegörürse görsün, bana sarılır ve beni öper. Siyasigörüşümüz aynıdır farklıdır o farklı dava.Ama Tayyip Bey bu özel ilişkiden dolayıbize öl dese ölürüz" dedi.
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