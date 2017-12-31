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Yanlış hocayı dinledi

Teknik direktör Vural, ’nün futbol dünyasındaki yapılanmasını anlattı. Firari ’ü defalarca uyardığını açıkladı. Ardından şu ifadeleri kullandı: Tercihi onu bu duruma düşürdü. Vatan haini oldu

Yanlış hocayı dinledi
YIlmaz Vural Türk futbolunun en renkli ismiydi. Hem taktikleri hem de saha kenarındaki hareketleri ile kendi liginin en önemli ismiydi. Kimi zaman yönettiği takımlarım sayısı ile tarihe geçti. Ancak ünlü futbol adamı bu kez Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol dünyasındaki yapılanmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Vural, katıldığı bir tv programında 'den tutuklanan kaleci Ömer Çatkıç ve firari Hakan Şükür hakkında ilginç detaylar verdi. Ünlü teknik adam şunları söyledi: "Ömer Çatkıç 17 yaşındayken benim talebemdi. Onu ilk oynatanlardan birisi de benim. Ömer de böyle bir sıkıntı içinde. Hakan Şükür keza. Ve maalesef, bir sürü oyuncu arkadaşımız o dönemlerde bu oluşumun içinde oldukları için şu anda önemli sıkıntılar yaşıyorlar. 'ün oyuncu olmasının başlangıcıyımdır. Sakarya'da basketbol oynarken, onu alıp Bursaspor'a götürdüm. Hakan Şükür 10-15 yıl Türk futbolunu taşıdı. Allah'ı var. Onun tercihi onu bu duruma düşürdü. O zamanlarda onu uyardık. 'Sen Hakan Şükür'sün' dedim. Vatan haini oldu. Sokaklara ismi verilmişti. Her şeyi silindi. Gittin Amerika'lara... Ben hayatım boyunca sıra dışı olmaya çalıştım. Kimsenin beni idare etmesini istemem. Herkesin bir derdi var. Türkiye'de yönetmek çok zor. Yöneten konumundaysanız, Türkiye'de sıkıntı yaşarsınız. Bize de geldiler. Takımı çalıştırıyorum, takımı yukarı çıkardım. Beni gönderdiler, benden sonra benim yerime gelen hoca, FETÖ tarafından getirildi. Bunu biliyorum. 'Himmet' adı verilen para karşılığında göreve getirildi."


TAYYİP BEY, "ÖL" DESE ÖLÜRÜZ
Bu arada Vural, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın spor camiasının idolü olduğunu söyledi. Vural "Tayyip Bey de bizden birisi ve futbola çok önemli katkıları var. Bizim onunla tanışmışlığımız, başbakan ve cumhurbaşkanlığı döneminden değil ki... Amatör sporculuğundan gelir. Futbolun kısıtlı imkanlarla nasıl oynandığını bilen birisi. Bizleri çok sever. Aram onunla çok iyidir. Sağ olsun, her dönemde ve nerede görürse görsün, bana sarılır ve beni öper. Siyasi görüşümüz aynıdır farklıdır o farklı dava. Ama Tayyip Bey bu özel ilişkiden dolayı bize öl dese ölürüz" dedi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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