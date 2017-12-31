 ;
Yol Durumu
  1. Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik
  2. Mülteci tur

Kullanım tespit edilmeli

Kullanım tespit edilmeli
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 'nün haberleşme sistemi 'un örgüt üyeliğinin dayanağı olabilmesi için kullanımının tespit edilmesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'un örgüt üyeliğinin dayanağı olabilmesi için kullanımının tespit edilmesi gerektiğine hükmetti.


Ersan ATAR
Etiketler: ,
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar